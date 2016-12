Raadio 4 heategevusprogramm “Jõulurõõmu kuulutus” toetab sel aastal Viljandimaa SA Perekodu lapsi. Selles asutuses elab igapäevaselt 75 last ja noort, kellest 60-l on raske või sügav puue. “Jõulurõõmu kuulutus” on üks vanemaid heategevussaateid Eesti elektroonilise meedia maastikul – tänavu juba 23. korda.

Esmakordselt oli saade Raadio 4 eetris aastal 1993 ning tookord toetati verevähki põdevaid lapsi. Aastate jooksul on raha kogutud meditsiinitehnika soetamiseks Tallinna Kliinilise Lastehaigla, samuti Tartu, Nõmme ning Narva lastehaigla tarvis. “Jõulurõõmu kuulutus” on toetanud Tartu, Viljandi, Jõhvi, Narva, Tallinna, Imastu, Kohtla-Järve, Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu, Taheva, Kohtla-Nõmme lastekodusid ja Sillamäe Vanalinna kooli,Tartu Emajõe Kooli ja Narva lasteaia “Muinasjutt” puudega lapsi. Aastate jooksul tehtud heategevuse eest on Raadio 4 tunnustatud UNICEF-i Sinilinnu aastapreemiaga. Raadio 4 toimetus tänab kõiki annetajaid abi ja südamlikkuse eest, sest eelkõige on see tänu Teile saadud tunnustus.

SA Perekodule aitame osta kogutud raha eest Tobii silmajälgimissüsteemi, mis võimaldab pilgu abil arvutit kasutada ja ka sel teel suhelda.

Annetada saab telefoni teel helistades numbrile 900 7011 maksumusega 6 eurot või 900 7012 maksumusega 15 eurot. Kõnede vastuvõtmist alustame 20. detsembril. Helistades saate jätta automaatvastajale teate ja õnnitleda või tervitada oma sõpru või lähedasi saates “Jõulurõõmu kuulutus”, mis on eetris 24.detsembrist kuni õigeusu jõuludeni 7.jaanuaril iga päev kell 17.05 –19.00.

Annetada saab ka läbi panga:

Sihtmakse saaja: SA Perekodu

Saaja arveldusarve: EE271010220247922229, SEB pank

Selgitus „ Jõulurõõmu kuulutus“.

„Jõulurõõmu kuulutust“ toetavad EMT, Elion, Elisa ja Tele2.