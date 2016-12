Peipsi järve jääle minek

Pakane on oluliselt parandanud jääolusid Peipsi järvel, mistõttu on alates homsest lubatud jalgsi minna Peipsi järve jääle. Alates 9. jaanuarist on lubatud Eesti poolel minna jalgsi Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järve jääle Jõgeva-, Tartu ja Põlva maakonna piires kuni piirirežiimi alani. Ida-Viru maakonna piires on lubatud väljuda Lohusuu, Tudulinna, Iisaku ja Alajõe valdade territooriumitelt 3 kilomeetri kaugusele kaldast. Samuti on samast kuupäevast lubatud liigelda Pihkva ja Lämmijärve jääl mootorsaanide ja ATV-dega.

Piirivalvurid hoiatavad, et ohtlik ning seetõttu on keelatud liikumine nii jalgsi kui ka transpordivahendiga Salusaarele ligemale kui 300 meetrit ning ojade ja jõgede suudmetele lähemal kui 150 meetrit, Ida-Virumaal kuni 300 meetrit. Narva jõe lähtele on keelatud minna lähemale kui 1 kilomeeter.

Alates 11. jaanuarist leevendatakse järvejääle mineku piiranguid veelgi, siis lubatakse mootorsaanide ja ATV-dega minna ka Peipsi järvele Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonna piires. Silmas tuleb pidada seda, et jääle minek on keelatud mistahes sõiduauto või traktoriga.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo komissar Marek Klaus tuletab meelde, et maastikusõidukiga järvele mineku puhul on kohustuslik väljumine registreerida. Seda saab mugavalt teha rakenduse piiriveekogu.ee abil, kus pärast esmakordset registreerimist saab oma veeleminekust ja järvelt tulekust teada anda vaid lühisõnumi abil. Endiselt saab oma järvele väljumise registreerida ka lähimas kordonis.

Ka tuletab Klaus meelde, et kalastajad arvestaks riietumisel kindlasti kestvate külmadega, võtaksid kaasa jäänaasklid, laetud mobiiltelefoni, navigatsiooniseadme ja paneksid selga päästevesti. „Jalgsi järvele minnes tuleks arvestada lisaks ka oma füüsilise ja tervisliku seisundiga. Samuti hinnata oma võimeid objektiivselt, et kas suudetakse probleemideta ka hiljem kaldale naasta,“ viitas Klaus.

Lisa: Lõuna prefektuuri jääolude kaart

