Riiklik haldusreform on lõpusirgel ning suur töö läbirääkimistel teiste omavalitsustega on tehtud. On aeg küsida teilt arvamust tuleviku koha. Sajandite jooksul on Mustvee linn alati olnud piirkonna keskus. Just seda arvestades tegi 2015. aasta lõpus Mustvee linna juhtkond naabervaldadele ettepaneku ühineda. Läbirääkimised kestsid kogu talve, kevade ja suve. Ühise laua taga istusid Mustvee linna, Avinurme, Saare, Kasepää, Lohusuu ja Torma valdade esindajad, et moodustada suur ja tugev omavalitsus. Nüüd on käes aeg, kus ka linnakodanik saab haldusreformi kohta oma sõna sekka öelda. Küsimus on: kas toetate haldusreformi käigus tekkivat omavalitsust, kuhu kuuluvad Mustvee linn, Saare, Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Torma vallad ning mille tulemusel moodustub uus, suur, ligi 6000 elanikuga vald, mille keskuseks saab olema Mustvee linn? Ootan linnakodanikke osalema 20. septembril kell 16.00 Mustvee kultuurikeskusesse haldusreformi infopäevale, kus teie küsimustele haldusreformi kohta vastab Mustvee linna juhtkond, et koos avaldada oma visioon üle 500-aastase ajalooga kodulinna tuleviku kohta.

Max Kaur,

Mustvee linnapea