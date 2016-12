10. veebruarist on Lõuna prefektuuri vastutusalas keelatud minna Peipsi järve jääle. Samuti läheb järv osaliselt lukku Ida prefektuuri vastutusalas.

Seoses pikalt kestnud sulailmade ja vihmasadudega on homsest keelatud Peipsi järve jääle väljumine Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna piires, samuti on keelatud väljuda jääle Ida-Virumaal Lohusuu, Tudulinna ja Iisaku valdade territooriumil. Alates laupäevast, 13. veebruarist ei ole jääle minek lubatud enam ka Alajõe valla territooriumil.

Reedest, 12. veebruarist on kalastajatele lukus ka Narva veehoidla ja endiselt on keelatud väljumine Pihkva ja Lämmijärvele.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo komissar Marek Klausi sõnul näitab igapäevaselt teostatav jääluure, et nüüdseks on ka Peipsi järvel jääolud halvenenud sedavõrd, et inimest olemasolev jää enam ei kanna. Järgmistel päevadel lubatakse Ida-Virumaal Peipsile väljuda eelkõige kutselistel kaluritel, kes saaksid seal töö lõpetada. „Kuna jääkate on muutunud õhukeseks ja esineb palju ka lahtist vett, siis on läbivajumise oht suur ja risk inimeludele kõrgendatud. Just seetõttu tuleb kehtestatud piirangutest kindlasti kinni pidada, kuna plusskraade, tuult ja vihma on prognoosi järgi oodata ka lähinädalatel,“ sõnas Klaus.

