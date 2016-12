Alates tänasest, 18. märtsist on Ida prefektuuri vastutusalas keelatud minna Peipsi järve jääle jalgsi ja maastikusõidukiga. Endiselt on keelatud Peipsi järve jääle minek ka Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi ütles, et keeld tuli kehtestada, kuna tugev põhjatuul on pannud jää liikuma, mistõttu ei ole jääolud enam stabiilsed. „Tekkinud on suured praod, mis ei võimalda Peipsi järvel enam ohutut kalastamist. Alates hommikust oleme suunanud kalastajaid tagasi kaldale, mitmel korral kasutasime selleks ka hõljukit,“ lisas Püvi. Kerttu Krall

