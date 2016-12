Kes teab, missuguseks oleks kujunenud tema loominguline tee, kui mitte … Mustvee. Kodukant, Peipsi järv ja väike kodulinn – see tõmbas võimsa magnetina enda poole romantilisi natuure. Paljudele on tuttav see nostalgiline tunne, aga paljud ei sidunud oma elu ja saatust siiski kodulinna või kodukülaga. Valentina Jazõkova teenib alates 1989. aastast kunsti oma tagasihoidliku, kuid inimestele väga vajaliku kultuuritöötajana, olles teinud läbi tee lastaiakasvatajast kuni Mustvee Kultuurikeskuse direktorini. Naise elus on aga ette tulnud igasugust, ja vaatamata mistahes poliitilistele segadustele kohalikes ideoloogiaringkondades, on ta jäänud ja jääb võluva naeratuse saatel truuks oma kutsumusele, tööle ja inimestele…

