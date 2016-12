Kalanduse tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustuskavasid toetatakse 2,5 miljoni euroga

Maaeluminister allkirjastas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme “Tootmis- ja turustuskavad” tingimused, millega alusel toetatakse kalanduse tootjaorganisatsioonide tootmis- ja müügitegevuse paremat korraldamist 2,5 miljoni euroga.

“Eesti kalandussektori jaoks on praegu võtmeküsimusteks uute turgude leidmine ja toodete väljatöötamine, mis aitaks parandada sektori müüginäitajaid,” ütles maaeluminister Urmas Kruuse. “Tootjate ühendused saavadki toetust taotleda oma tootmis- ja müügiprotsesside parandamiseks. Näiteks plaanivad tootjaorganisatsioonid oma kavades toetuse eest viia läbi ühiseid turundustegevusi koostöös jaemüügikettidega.”

Toetusega saab osaliselt katta tootjaorganisatsiooni koolitus- ja nõustamiskulusid, uuringute teostamist ja administratiivkulusid.

Toetusperioodi peale kokku on meetmele “Tootmis- ja turustuskavad” eraldatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskavas 2,5 miljonit eurot, toetus katab 75% tehtavatest kuludest. Toetust saavad taotleda asjakohase kava esitanud kalanduse tootjaühendused.

Kõige suuremat tähelepanu pööratakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) Eesti rakenduskavas investeeringutele töötlemisse ja turustamisse – kokku 32,5 miljonit eurot. Samuti plaanitakse 27,7 miljonit eurot rannapiirkondade arenguks, 26,2 miljonit eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 miljoni eurot vesiviljeluse arendamiseks.

EMKF 2014-2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014-2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Lugege ajalehest Peipsirannik N4/2016