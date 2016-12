Peipsi kaunitar Ilukonkurss: pildil ja reaalses elus

Vanusekategooriad:

1 kategooria – 16.-18 a. (vajalik vanemate kirjalik luba)

2 kategooria – 19.-28 a.

3 kategooria – 29.-35 a.

Konkurss korraldatakse kolmes osas:

Märts-detsember 2016 – fotokonkurss ajalehes Peipsirannik ja kandidaatide väljavalimine Peipsimaa kohalikes omavalitsusüksustes.

Jaanuar-Veebruar 2017 – Poolfinaal. Toimub hääletamine Facebook kaudu.

Märts 2017 – Finaal. Ilukonkurssi finaali pääsevad 10-12 enim hääli saanud fotokonkursi osalejaid. Finaal toimub rahvusvahelisel naistepäeval ehk 8. märtsil Peipsimaa pealinnas Mustvees. Žürii valib välja kolm kaunitari, kellest üks saab kanda tiitli Miss Peipsi kaunitar. Kõik võitjad saavad meie sponsoritelt auhindu.

Konkurssi tingimused:

Osalemiseks on vaja saata oma pildid (2-3 portree ja 3-5 tavapilti JPG või JEPG formaadis, mille suurus ei ole väiksem kui 1 MB) ajalehe Peipsirannik toimetusse aadressil peipsiajaleht@gmail.com, märksõnaks on Peipsi kaunitar. Kirjas palun märkige oma kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, vanus, elukoht, tegevusvaldkond jne. Samuti ootame Teie väikest kirjandit-elulookirjeldust, kus tutvustate ennast ja räägite, kuidas olete Peipsimaaga seotud. Parimad esseed autasustatakse. Peipsiäärse piirkonna elementidega pildid (looduskaunis taust, kohalikud riided) on teretulnud. Esimesel etapil on võimalik osalejatele oma häält anda kirjutades peipsiajaleht@gmail.com, märksõnaks on Osaleja № … .

Pildid avaldatakse ajalehes Peipsirannik nii paber väljaandes kui ka ajalehe Internet ressurssidel.

Kutsume kõiki reklaamist huvitatuid ettevõtteid, ilutegijaid, fotograafe ja teisi oma ala professionaale koostööle!

Lisainfo:

peipsiajaleht@gmail.com

www.peipsirannik.info

Tel. 5347 2127