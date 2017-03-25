Laupäev, 25. märts 2017  
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    Alajõe vald 25!

    Laupäev, 25. märts 2017

    Alajõe vald 25!

    Üritus Alajõe Rahvamajas 24.03.2017.

    Fotod Fjodor Maspanov

    Rubriik: Tähtis, Meie elu, Koostöö, Fotoreportaažid

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