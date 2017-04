Pakutakse ametikoht Mustvees

Viitanet OÜ on 20 aastat kalastustarvete tootmise ja müügiga tegelev ettevõte.

Pakutav ametikoht:

KALASTUSTARVETE MÜÜGIKONSULTANT MUSTVEE POODI

Peamiseks tööülesandeks on kalastuskaupade müük.

Töö juurde kuulub ka klientidega suhtlemine, kaupade vastuvõtmine ja väljapanek ning kaupluse korrashoid.

Oled sobiv kandidaat, kui:

• oled positiivne ja tahad seda tööd teha

• oled aus, täpne, kiire ja kohusetundlik

• räägid hästi eesti ja vene keelt (vene keel võib olla Su emakeel)

• omad vähemalt keskharidust

• arvutikasutamise oskus on heal tasemel

• oled kirglik hobikalastaja ja tahad nakatada ka teisi

• omad B-kategooria juhilube

Ettevõte pakub:

• mitmekesist ja stabiilset tööd kogenud ettevõttes

• kaasaegset töökeskkonda

• väljaõpet (proovipäeva võimalus enne tööle asumist)

Täistööaeg, vastavalt graafikule. Kauplus avatud E-L

Lisainfo:

Kalastustarvete pood asub aadressil Tartu tee 5A, Mustvee.

Kandideerimiseks palun saada CV hiljemalt 23.04.2017 e-mailile irena@viitanet.ee

Lisainfo: +372 516 9495

Koduleht: www.viitanet.ee