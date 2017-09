Peipsiääre vallas uputab – ei, mitte Peipsi ei aja üle, vaid sibulaid vohab!

Peipsiääre valla kõige külluslikum aeg on kätte jõudnud. Just nüüd on õige aeg külastada Peipsi kallast mööda kulgevaid tänavkülasid, kus lauad on lookas.

Peipsiääre tänavküladest leiab hulga omanäolisi müügikohtasid, lookas laudadelt leiab nii Peipsi sibulat kui ka küüslauku, tomatit ja muid aiasaaduseid. Varnjast Kolkjani kulgevatel tänavküladel on kohalikud sibulakasvatajad kokku põiminud sibula ja küüslauguvanikud. Kokku võib leida müügikohtasid rohkem kui 50, kus pakutakse head paremat.

Viljakas maa ja kõrged sibulapeenrad on läbi aegade kohalikele elatist andnud. Et saada kätte just see õige Peipsi sibul on kõige kindlam ise kohal käia ja osta talvevaru otse vanausuliste memmede käest.

Juba sel nädalavahetusel toimub Peipsi ääres Sibulatee puhvetite päev ning samal ajal Varnja sibulalaat, kust saad ka endale talvesibula varud kaasa soetada.

Peipsi sibul ootab!

