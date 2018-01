Peipsi kala gurmaanidele

Peipsi kala gurmaanidel avaneb võimalus soetada Peipsimaa kalatoitude retseptidega kalender. Taas avaneb võimalus Peipsi kala gurmaanidel soetada Peipsimaa Turismi 2018 aasta seinakalender. Igat kalendrikuud iseloomustab täiesti omapärane ning eksootiline Peipsimaa köögi retsept. Kõik retseptid ning õpetused on eesti, vene ning inglise keeles, et ka meie naabrid saaksid nautida Peipsi maitseelamusi. Samuti on iga retsepti juures võrratult isuäratav pilt. Retseptid pärinevad Peipsi kohalikust kultuurist ning on jõudnud meieni põlistelt peipsimaalastelt.

“Peipsi kala on toonud sajandite vältel peredele toitu, Peipsimaa sibul on toonud peredele vürtsi, Peipsimaa kurk on toonud peredele värskust ning kui kõik need kolm üheks toidupalaks kokku panna, kujuneb välja võrratu Peipsimaa maitseelamus, mis korra proovides ei unune eal. Peipsimaa toit ei ole lihtne toidupala vaid sellest on kujunenud ühine kultuur” tõdeb Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom.

Peipsiäärne kultuur on olnud Eestis üks ajaloolisemaid ning sellest on kujunenud ka tugev Peipsimaa toidulüli, mida ka mitmete sajandite jooksul pole suutnud keegi unustada. Peipsi järv ühendab eestlasi, vene vanausulisi, vene õigeusulisi, setosid, baltsi-sakslasi ning nende toidu kultuuri. Tänu sellele saame me täna nautida võrratuid palasid nagu näiteks paljude lemmik- kartulisalatit suitsukalaga, ahvenasülti ning isegi kohafileetorti.

Just neid peipsimaiseid retsepte leiab Peipsimaa kalendrilt.

Kalendreid saab tellida järgmise lingi kaudu: https://goo.gl/forms/9GguoER6gDVF0e4F3

