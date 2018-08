Sel aastal toimuv XIII Põlvamaa Ökofestival üllatab pühapäevasel perepäeval kanepialaga, mis võimaldab kanepit sisse süüa, peale määrida, sellest punutisi teha, kanepikuhjas hüpata ning erinevatelt ettevõtjatelt uurida, kuidas kanepit parimal viisil kasutatakse. Perepäev avatakse kell 10 kanepist valmistatud köie veoga, kus mõõtu võtavad Kanepi Vallavalitsuse ja Põlvamaa Arenduskeskuse võistkonnad.

Esimeste võitjate selgumise järel liigub jõukatsumise võimalus kanepiala juurde, kus saab juba oma võistkondadega kanepiköit tõmmata. Sealsamas on ka vastava kanepiköie punujad renoveerimisettevõttest Kuningpuu, kes on valmis vastama kõigile huviliste küsimustele.

Kanepialale on koondatud ettevõtjad üle Eesti, kes ühel või teisel moel kanepi positiivseid omadusi oma toodetes rakendavad. Müügil on erinevate ettevõtete kanepist valmistatud jahud, õlid, kohv, seemned, kreemid, salvid, tekstiiltooted jne. Kanepit ehitusmaterjalina tutvustab ettevõte Kuningpuu, kes on Kanepi aleviku bussiootepaviljonis asuva Eestis esimese avalikult nähtava kanepibetoonseina autorid. Tervikliku ülevaate kanepi kasvatamisest ilutoodeteni annavad Perfect Cosmetics OÜ ja Perfect Plant OÜ. MTÜ Mauri Põliskodude küla viib läbi kanepiõli valmistamise töötuba (vanamoeline kanepitegu vs kaasaegne).

Muidugi leiab sealt midagi ka suhu pistmiseks ja janu kustutamiseks. Saatest „Eesti parim pagar” tuntud toitumisnõustaja Liilia Raik ja toitumisnõustajate ühingu asutajaliige Triin Muiste valmistavad selleks päevaks erinevaid kanepihõrgutisi. Teised ettevõtjad pakuvad kanepikalja, -smuutit ning kanepit ja ingverit sisaldavat kasemahlajooki!

Kanepialal toimetavad ka Kanepi Vallavalitsuse suvised töömesilased, kes jagavad külastajatele selgitusi, kuidas ikkagi sellise skandaalse sümboolika valikuni jõuti. Kanepilehe kinnitamine valla sümboliks innustas Kanepi valda olema teenäitajaks tööstusliku kanepi kasutamisel, et läbi selle suurendada oma valla tuntust ning elavdada ettevõtlust. Lisaks põnevatele juttudele Kanepi vallas toimuvast on võimalik soetada valla vapiga meeneid, mida on aga piiratud koguses.

Ökofestival on alati toimunud Põlva Talurahvamuuseumi õuel, kuid kuna haldusreformi järgselt asub see nüüd uue Kanepi valla territooriumil, mis oma sümboolikakonkursi ja selle tulemustega sisuliselt maailmakuulsaks sai, siis otsustasime temaatikat laiendada ka Ökofestivalile. Nii saame kanepi positiivsetele omadustele veel suuremat kõlapinda anda!

Põlvamaa Ökofestival peab lugu keskkonnasäästlikust eluviisist ja kodumaisest toodangust. Just selle poolest on meie perepäeva laat eriline. Siin ootavad sind erinevad loodustooted, käsitöö, vastava teemalised teabe- ja tegelustelgid ning mõnus kultuuriprogramm!

Täiendavat infot Ökofestivali kohta leiad: https://ecofest.ee/programm/.

Pane tähele, et mitmetele sündmustele ja tegevustele on vajalik eelnevalt registreerida! Jälgi ka meie FB lehte: Ökofestival Põlvamaal.

Mida huvitavat neil päevadel veel Põlvamaal ette võtta ja kus peatuda, vaata järele www.visitpolva.ee.

Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Toetavad Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fond meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.

Diana Plakso

ettevõtluskonsultant

Põlvamaa Arenduskeskus

Foto: Kaisa Tammoja

Lugege ajalehest Peipsirannik N8/2018