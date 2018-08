Kohtumine Sofronovite maja juures

Tänu sellele, et 20 aastat tagasi paigaldati Tiheda külas mälestusplaat P. Sofronovi sünnimajale, milles praegu elavad tema järeltulijad, elab mälestus Peipsi järve kallastel ja Eestis suurest peipsimaalasest edasi. Selle maja juures peatuvad eri maade saadikud ja saatkondade esindajad. Eelkõige on see koht huvitav meie külalistele Ameerikast, kuna just Ameerikas elas Pimen Sofronov pikki aastaid, maalides ikoone vanausuliste palvela jaoks Millville’is, õigeusukirikutele New Yorgis, Trentonis, Brooklynis ja paljudes teistes paikades, millest me ehk veel kuuleme.

Hämmastaval kombel on ajalugu mandrite vahel läbi põimunud: Eestis peetakse Sofronovit õigustatult siit pärit inimeseks. Samuti peavad teda omaks ka Ameerikas asuva Millville’i linna elanikud, kus mees elas ja töötas kuni surmani 1973. aastal. Teda teatakse ja mäletatakse mereäärses külas Sea Cliff, kus vene õigeusu palvemajas asub üks Sofronovi ikoonidest.

Lugege ajalehest Peipsirannik N8/2108