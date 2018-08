PÕLVAMAA ÖKOFESTIVALI PEREPÄEVA LAATA TÄIENDAVAD TEABE- JA TEGEVUSTELGID

Loodussõbralikke ja kodumaiseid tooteid pakkuval perepäeva laadal on kohal ka harivad teabetelgid ning igas vanuses külastajatele leidub põnevaid töötubasid ja praktilisi tegevusi. Ökofestivali perepäeva laat toimub 19. augustil Põlva Talurahvamuuseumi õuel algusega kell 10 hommikul.

2018. aasta Ökofestivali perepäeva laada uuenduslikum osa on kanepiala, kus on koos mitmed Eesti kanepikasvatajad ja nende tooted. Kogu perel on võimalik kanepit „tõmmata”, seda süüa-juua, peale määrida või kanepikiust nööri punuda ja sellest kanepiehteid meisterdada. Kellele maitseb kanepiõli, siis töötubades saab selle endale ise valmis pressida – omal valikul, kas käsitööna või kaasaegsel elektrilisel meetodil.

Tänavu saab ise proovida, kuidas valmib lambavillast päris lõng ning teada, kuidas seda ehedate Eestimaa taimedega värvida. Kes pole varem villa kraasinud ja kedervarrega kedranud (ja ei tea, kuidas Okasroosike magama jäi), siis selleks on võimalus Keskkonnaameti teabetelgis. Miks neil sel aastal just villa ja lammaste teema aktuaalne on, saab teada juba kohapeal.

Keskkonna säästmine on meie festivalil alati au sees olnud ning algatus Kuhuviia.ee meisterdab huvilistega koos jäätmeratast. Kõik ettepanekud, kuidas asju korduvkasutada ja jäätmekäitlust tõhusamaks muuta, alustades iseendast või kuni kaugele maailma välja, on selles telgis teretulnud. Peale seda võib sammud seada vaibale, kus kohalik kunstnik-käsitöömeister Monica del Norte juhendamisel saab riidejäätmeid kasutades heegeldada endale uue ilumeene.

Laadamelust täitudes ja aktiivseid tegevusi otsides soovitame tutvuda Pokumaa Puuko ja pokudega, kellega koos vahvaid ja õpetlikke mänge mängida ning loodusradade leide uudistada. Teistmoodi väljakutse on ehk vibulaskmine MTÜ Kagu Vibuklubi turvalisel juhendamisel. Lastel on võimalus sõita ponidega ja teha tutvust Eesti Politsei Lõvi Leoga – ehk tarkusi ja tegevusi jagub kuhjaga.

Kohal on ka paljud teised, kel põhimõtted loodust säästvad ja keskkonda austavad. Kogu festivali info, sealjuures ülevaade kõikidest kauplejatest ja pakutavatest toodetest on leitav www.ecofest.ee. Jooksev info meie FB lehel: Ökofestival Põlvamaal.

Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Toetavad Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fond meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.

Kristi Kahu

turismiarendusjuht

Põlvamaa Arenduskeskus

Piltidel: Ökofestivali perepäev (foto Andrus Karpson); Illustratiivne laadakorv – kohalikud tooted; puidust autode meisterdamine Eesti Maanteemuuseumis ( Eesti Maanteemuuseum).