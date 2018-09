Terviseamet pakkub tööd autojuhile

Terviseamet otsib alates k.a 22. oktoobrist koostööpartnerit sõiduautoga transporditeenuse osutamiseks maakonnas. Vajame autot koos juhiga 2-3 korda nädalas. Keskmine läbisõit kuus on ca 1000 km. Teenuse osutamine toimub reeglina tööpäevadel, millest üldjuhul teatatakse ette 5 päeva enne sõidu toimumist. Tasumine toimub arve alusel 1 kord kuus, koos arvega tuleb esitada sõiduleht, kus on kirjas iga sõidu toimumise andmed.

Palume esitada oma pakkumine, milles on ära näidatud teenuse hind (1 km maksumus, ooteaja tasu ja kui on, siis sõidualustustasu) hiljemalt 1. oktoobriks aadressile kesk@terviseamet.ee

Küsimuste korral helistada tel 7943 515