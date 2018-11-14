TÖÖPAKKUMISED MUSTVEES

Объявления

РЫБАЛКА

НА ЧУДСКОМ

ОЗЕРЕ

(Эстония)

Рыбалка как лучший

вид отдыха для всей семьи,

в любое время года:

лодки, баня, коптильня, гриль,

удобный ночлег.

Заявки принимаем по

электронной почте

peipus@rambler.ru

или по телефону

(+372) 5347 2127



