Alates 22. detsembrist on lubatud Eesti poolel lisaks Lämmijärve, Pihkva, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järve minna jalgsi ka Peipsi järve jääle. Seda Eesti Vabariigi territooriumil Jõgeva- ja Tartumaa piires kaldast kuni kolme kilomeetri kaugusele. Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et keskmiselt on Peipsil jääkate 5-20 cm paks, mis tähendab, et jääle minek jalgsi on nüüd juba ohutu. Küll aga tuleb jääkattel liikujatel olla tähelepanelik, sest jääolud järvistul on paiguti üsna ebaühtlased.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits soovitas, et kindlasti peaks jääle mineja kaasa võtma laetud mobiiltelefoni, navigatsiooniseadme ja jäänaasklid ning teavitama oma lähedasi järvele minekust. „Järvele minnes tuleks arvestada oma tervisliku seisundiga ja hinnata jõuvarusid, et hiljem probleemideta tagasi oma lähedaste juurde jõuda,“ lisas Ernits.

Piirivalvurid soovitavad järvejääle minek ja tagasitulek lähimas kordonis registreerida, kuna selliselt on võimalik ennetada õnnetusjuhtumeid ja säästa inimelusid. Värskeimat infot jääolude kohta saab politsei kodulehelt, lähimast kordonist või piiriveekogu.ee rakendusest.

Ohu korral helistage hädaabinumbrile 112.

Ragne Keisk

PPA pressiesindaja

7308850 / 59125457