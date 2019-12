VIII Peipsimaa Arengufoorum: Peipsimaa 10!

Peipsimaa Turism korraldab igal aastal Peipsimaa Arengufoorumit, mis on piirkonna aasta konverents. Sel aastal tunnustatakse esmakordselt tublisid ettevõtjaid ja inimesi, keda premeeritakse Peipsimaa kuldkalaga.

10. detsembril 2019 kell 11.00 saab Mustvee Kultuurikeskuses alguse Peipsimaa Arengufoorum. Peipsimaad teatakse puhta looduse ja kireva kultuuriga rahvusvaheliselt tuntud ning autentse turismipiirkonnana. Peipsimaa on nii sise- kui väliskülaliste seas armastatud ja omanäoline sihtkoht olles pildis oma eripäraga.

Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom teeb ülevaate arengufoorumi esimeses pooles Peipsimaal olnust ning 2020+ tegevustest. “Kümne aasta jooksul on Peipsimaast saanud tuntud ja atraktiivne turismisihtkoht, kuhu leiavad oma tee nii siseturistid kui külalised kaugemalt. Arvestades Peipsimaa potentsiaali ja head koostööd, tegutseme jõudsalt sihtkoha arendamisega ja külastaja numbrite suurendamisega.“ sõnab Kadi Ploom.

Edukas sihtkoht näeb aina uute elamuste pakkumist võimaldavaid seoseid ning arendab end külastaja loogikast ja teekonnast. Turism on traditsioonidega nagu Peipsimaa, mille arendamiseks on pidevalt vaja värskeid kuid samas töötavaid ärilahendusi. Sihtkohtade tulevikust Eestis 2020+ räägib EAS turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

Turism näitab jõulist kasvu ning kliendi ootused muutuvad pidevalt seega on oluline visata pilk peale tegutsevale ärimudelile. Turismiettevõtte e- õppeprogramm “Müügist juhtimiseni” tuleb rääkima EAS turismiarenduskeskuse kliendisuhete juht Piret Koodi.

Unistuste täitumiseks ei ole mitte kunagi hilja ja sellele annab kinnitust Liina Pulges, kes on aidanud ellu viia nii enda kui ka teiste unistusi.

Peipsimaa on huvitav ja ilus piirkond ning kõige parem on seda avastada ilma autota. Tartu Rattaringlusest räägib Tartu Linnatranspordi projektijuht Maarika Post ja loodusturismist, ratta rentimisest ning koostöö olulisusest oleme kutsunud rääkima Frank Tuomineni Soomest.

Arengufoorumi teises pooles, mis saab alguse kell 17.30, tunnustatakse esmakordselt Peipsimaa parimaid ja seda lausa kolmes kategoorias: Tegus Peipsimaa Turismiarendaja, Tubli Peipsimaa Turismitegu, Atraktiivne Peipsimaa Turismiobjekt. Igas kategoorias antakse välja 3 kuldkala. Konkursile on esitatud enam kui kolmkümmend Peipsimaa tegusat ettevõtjat ja inimest.

VIII Peipsimaa Arengufoorum toimub Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Piiriveere Liider koostööprojekti “Peipsimaa võrgustike tugevdamine 2018-2020″ raames koostöös Peipsimaa Turismiga.

Lisainfo:

Kadi Ploom

Juhataja

Peipsimaa Turism

+372 5696 4686

ploom.kadi@gmail.com