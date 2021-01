I Peipsi Jääpidu!!!

Olete oodatud Mustveesse, nautima kaunist talveilma ja talvemõnusid.

Oleme teile kokku pannud programmi, lootes, et igaüks leiab oma…

AVAME PEIPSI JÄRVE TALVISE TERVISERAJA

KÕIGIL TERVISERAJA LÄBIJATEL AVANEB VÕIMALUS OSALEDA AUHINNALOOSIS.

PEAAUHIND: 65” ULTRA HD LED LCD TELEVIISOR

NB! Rada on võimalik läbida suuskadel, uiskudel, soome kelguga, kepikõndi tehes või muudmoodi mõnusalt tervist turgutades.

Esmakordselt PIRILIUKSI MM- no arvake ära, mis see on?

Lastele kelguga pikima liu võistlus uuelt sadamaslipilt

Tünnilaua suusatamisvõistlus

Sooja hoiavad sees Maiu kuumad tantsusammud

Kohal maailma parim Presidendi kilu Ristemäe talult

Peotuju hoiab üleval päevajuht

Raul Soodla

Üllatusesinejad ja tuleshow!

AJAKAVA

Registreerimise algus 14:00 (osavõtutasu 1€, kui soovid auhinnaloosis osaleda).

Start terviserajale kell 15:00

Ootame viimaseid terviserajalt 16:30

Piriliuksi MM 16:30

Auhinnaloos 17:00

PÕRUTA PEIPSI ÄÄRDE TERVIST TURGUTAMA!!!

Info Mustvee kultuurikeskus

tel 55650811