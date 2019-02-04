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Макс Каур: Порты в Муствеэ и Калласте могут стать морскими воротами ЕС в Россию

Понедельник, 4 февраля 2019

Порты в Муствеэ и Калласте — это не только перспективы для экономического сотрудничества между российскими и эстонскими приграничными регионами, но и важный фактор в системе взаимоотношений межу ЕС и РФ. Особенно сейчас, когда между Россией и ЕС наблюдается период охлаждения», — сказал депутат Муствеэского Волостного собрания и экс-мэр г. Муствеэ Макс Каур.
По мнению политика, открытие между Эстонией и Россией регулярного водного сообщения по Чудскому озеру даст мощный толчок развитию Причудья, позволит начать движение в направлении т.н. «лёгкого» визового режима для жителей Причудского края. «Тем более, что такой позитивный опыт уже есть. В Калининграде – с Польшей и Ленинградской области – с Финляндией», — напомнил депутат Каур.
Депутат также сообщил, что предприниматели как с той, так и с другой стороны с нетерпением ожидают ратификации эстонско-российского договора о границе, когда на базе Муствеэского пограничного кордона начнёт работать полноценный пограничный КПП со всеми службами, необходимыми для оформления грузов, а также с прилегающими к нему таможенными складами. «Бизнес уже давно готов, — заверил депутат. – Ведь это открывает невиданные ранее горизонты для развития предпринимательства, для инвестирования в новые проекты, в том числе и совместные».
Каур также отметил, что портовое дело в Муствеэ и Калласте имеет вековые традиции. Известно, что в начале 20-го века к причалам столицы эстонского Причудья подходил пароход «Царевич Александр», а в середине 60-х годов роскошные суда на подводных крыльях «Ракета» курсировали между Муствеэ, Калласте, Тарту и Псковом.

Раздел: Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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