Пятница, 10 мая 2019  
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Яна Тоом поддержит русские школы Причудья

Вторник, 30 апреля 2019

Депутат Рийгикогу и депутат Европарламента Яна Тоом посетила Причудье и провела несколько встреч с местными жителями и общественностью. Своими проблемами с политиком поделились учителя Муствеэской и Калластеской русских школ, обеспокоенные действиями местных властей в отношении этих учебных заведений.
Подробности читайте в газете «Peipsirannik/Чудское побережье».


Раздел: Важно, Наша жизнь, Редакция на связи

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