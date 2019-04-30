Яна Тоом поддержит русские школы Причудья

Депутат Рийгикогу и депутат Европарламента Яна Тоом посетила Причудье и провела несколько встреч с местными жителями и общественностью. Своими проблемами с политиком поделились учителя Муствеэской и Калластеской русских школ, обеспокоенные действиями местных властей в отношении этих учебных заведений.

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