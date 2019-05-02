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Садоводы встретились в Причудье

Четверг, 2 мая 2019

Прекрасно провели время в первый майский день участники интернет-сообщества «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии». Их традиционная встреча на этот раз проходила на хуторе Liiviku talu в Муствеэской волости. Хозяева хутора – Лариса Роосимяги и её муж Сергей продемонстрировали истинный образец гостеприимства и радушия, с которым принято встречать дорогих гостей в Причудье. Хозяйка показала все свои достижения «народного хозяйства» – разнообразные плодовые и овощные посадки, парники, грядки, приусадебные постройки и даже самый настоящий курятник.
После экскурсии по хутору участники встречи разместились за большим столом, накрытым прямо на лужайке около дома и отведали много вкусных блюд причудской, украинской и эстонской кухни.
Отзывы участниц о встрече в Причудье читайте в ближайшем выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье»


 

 

 

Раздел: Важно, Наша жизнь, Редакция на связи, Рыбалка

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