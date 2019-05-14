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Известный бард ЕЛЕНА ФРОЛОВА выступит в Тарту и Рая

Вторник, 14 мая 2019

В рамках юбилейного десятого фестиваля авторской песни “Музыка листопада 2019” в Тарту и Рая выступит один из ведущих авторов-исполнителей, певец, музыкант Елена ФРОЛОВА (Москва) в совместной программе с поэтом Марией Тепляковой (Суздаль).

Концерты будут проходить:

в Тарту18 мая в 16:00 в зале Тубина (музыкальное училище им. Э. Эллера);
в Тарту19 мая в 18.00 в студии «Neumann Stuudio» (Riia 130);

в Рая     - 19 мая в 14:00 в Раяском центре досуга (Raja vabaajakeskus, Uus 1, Kükita küla, Mustvee vald).

В программе – песни на стихи поэтов ХХ и ХХI в.в., авторские композиции и презентация нового диска на стихи Марии Тепляковой «Воздух».

 

Раздел: Культура, Наша жизнь

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