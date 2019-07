2 июля, в Эстонии, в деревне Тихеда Муствеэской волости состоялось торжественное открытие самого большого в Причудье музейного комплекса – Музея Причудья. Помимо других тематических направлений (Музей староверов Причудья, Музей самоваров, Музей народного хозяйства Причудья и Живая комната Чудского озера), там представлен и Музей всемирно известного художника-иконописца Пимена Максимовича Софронова. Начиная с 3 июля, музей открыт для посетителей. Вас ждет много интересного материала по культуре причудских староверов и уникальная коллекция, рассказывающая о жизни и творчестве уроженца деревни Тихеда Пимена Софронова.

В ближайшем выпуске газеты «Чудское побережье» мы опубликуем отчет о мероприятии. А пока ознакомим вас, дорогие читатели, с материалом, подготовленным основателем Музея П.М. Софронова – Фёдором Маспановым.

«Иконописец из Тихотки»

Пимен Максимович Софронов (09.09.1898 – 13.05.1973)

Имя нашего земляка, уроженца деревни Тихотка (Тихеда) причудского художника-иконописца П. М. Софронова записано золотыми буквами на алтаре мировой культуры. По оценкам специалистов, Софронов является самым «влиятельным иконописцем русской эмиграции» в Европе и Америке. В 1930-х и 1940-х годах он создавал школы иконописи в Риге, Париже и Белграде, читал лекции в Бельгии и Праге, а также создал работы для короля Югославии Александра I и папы Пия XI в Риме. После Второй мировой войны Софронов был приглашен в Америку, чтобы преподавать иконопись. В 1950-60-х годах он создал иконы и фрески для православных церквей на всей территории Соединенных Штатов.

Долгие годы в своей деревне, в Эстонии, Софронов был практически в забвении, и сейчас наступило то время, которое можно назвать его возвращением на родину.

Этапы творчества

Эстония

1902 г.(предположительно) Софронов в возрасте 12 лет начинает трёхгодичное обучение в иконописной школе Г.Е. Фролова при Раюшском федосеевском храме.

С 1905 г. работает помощником мастера, продолжая обучение и приобретая навыки древнерусского иконописания и церковнославянского чтения и пения.

В 1926-1927 гг. работает под руководством Г.Фролова над созданием икон для иконостаса Раюшского староверческого (федосеевского) храма.

В 1927-1928 гг. вместе со своим учителем Г. Фроловым выполняет большие заказы на написание икон для староверческих храмов Малых Колек и Муствеэ.

В 1928 г. Софронов написал два креста на солее Кюкитаского храма.

В 1930–1931 гг. Софронов пишет иконы для иконостаса Таллиннского староверческого (поморского) храма.

Латвия

В 1926 г. вместе с учителем Г.Е. Фроловым Пимен Софронов был приглашен для реставрации старых икон в Резекне, где написал большую икону «Благовещение».

В 1928– 1931 гг. Софронов по приглашению рижских староверов Гребенщиковской старообрядческой общины работал в Риге, где руководил иконописной мастерской и преподавал иконописание при «Кружке ревнителей русской старины», организованном И. Н. Заволоко. В храме общины сохранились две иконы, написанные Софроновым, – «Три святителя» и «Великомученик Димитрий Солунский».

Франция

В ноябре 1928 года Софронов в Париже представил на выставке Общества «Икона» свою работу «Христос-Сеятель». В 1931 году его приглашают в Париж, где он руководит школой древнерусской иконописи при обществе «Икона».

Во Франции Софронов также участвовал в работе Международного конгресса изографов; составил и издал в 1931 году в Жуанвиле методическое пособие по иконописанию «Целебник», посвященное Г. Е. Фролову.

Бельгия

Некоторое время в качестве мастера иконописания Софронов обучал церковной живописи монахов-бенедиктинцев из монастыря Аме (Бельгия). Несколько икон он специально написал для этого монастыря. Икона «Матерь Божия» стала широко известной благодаря художественным открыткам, изданным в Бельгии монахами Аме.

Чехия

В 1932 г. Софронов переехал в Прагу по приглашению Института им. Кондакова, где также преподавал на курсах иконописи, которые посещали не только православные, но и лютеране, и католики.

Сербия, Черногория

В 1934 г. по приглашению патриарха Сербской православной церкви Варнавы он переехал в Сербию, где с 1934 по 1937 гг. расписывал дворцовую церковь, реставрировал живопись древних сербских храмов и монастырей, вёл курсы иконописи в Раковицком монастыре.

В период с 1934 по 1937 гг. Софронов посещал православные храмы Черногории и других частей Югославии, где изучал особенности древней южнославянской церковной живописи.

Италия, Ватикан

В 1939 г. Софронов был приглашен в Ватикан, где написал 54 иконы для образцового пятиярусного иконостаса православного храма.

В 1941 г. иконы Софронова были представлены на выставке в Восточном институте Ватикана.

Америка

В 1947 г., по приглашению архиепископа Русской православной церкви за рубежом Виталия, Софронов переехал в США, в г. Миллвилл (штат Нью-Джерси). В числе его работ: роспись Миллвиллского старообрядческого храма Св. Николы и Троицкого собора в Бруклине, храмов Трех Святителей в Ансонии, Петра и Павла в Сиракузах, Владимирской церкви в Нью-Йорке, церквей в Трентоне, Си-Клиффе, Вайленде, усыпальницы архиепископа Шанхайского и Санфранцисского Иоанна и т.д.

Персональные выставки

В 1928 году его икона «Христос-Сеятель» была представлена на первой выставке икон Общества «Икона» в Париже.

В 1941 г. на выставке в Восточном институте Ватикана были показаны 54 иконы Софронова.

Крупнейшие выставки прошли в США: Сан-Франциско (1966), Лос-Анжелес (1967).

Иконописные школы

Иконописные школы П.М.Софронова были созданы в Риге, Праге, Белграде, Париже, Раковице (Сербия), Аме (Бельгия), Джорданвилль, Нью-Йорк (США). По некоторым данным, мастерству иконописи у Софронова учились в разное время и в разных странах Европы и в Америке более пятидесяти человек.

Награды

За свою творческую деятельность и работу по возрождению византийской живописи и древнерусской иконы П.М. Софронов был удостоен многих международных наград, в том числе греческого ордена Святого Дионисия Закинфского.

Памятные события в честь П.М.Софронова

Пимен Максимович Софронов похоронен на кладбище при старообрядческом Никольском храме в г. Миллвилле (США). При том же храме в Миллвилле, на основе частично сохранившихся старинных книг из его коллекции и других личных вещей созданы библиотека и музей. Согласно интерактивному каталогу библиотеки, коллекция Софронова, хранящаяся там, состоит из более 1100 книг, 10 альбомов, 150 этюдов и рисунков и части личных архивов русского старообрядческого иконописца.

В 1998 г., к 100-летию со дня рождения П.М.Софронова, на его родовом доме в деревне Тихеда Казепяэской волости (сейчас – Муствеэская волость) была установлена мемориальная таблица с надписью: «В этом доме 27.08.1898 г. (по старому стилю) родился художник-иконописец Софронов Пимен Максимович (умер 13.05.1973 г. в Америке)».

Инициатором установления памятной доски были Нина Хейнла, Мария Фирсова и Фёдор Маспанов. Установлена на средства Казепяэской волости и открыта волостным старейшиной Анатолием Быстровым 13 сентября 1998 г.

В 2018 г. (с 31 мая по 16 сентября) в США, в Университете штата Огайо (Ohio State University) прошла выставка «От образца к живописи: иконопись Пимена Софронова (From Pattern to Painting: The Religious Iconography of Pimen Sofronov)», посвященная 120-летию «самого влиятельного иконописца русской эмиграции».

В 2018 г. (19 ноября) в Риге (Латвия), в Духовно-просветительном центре Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины состоялись Памятные чтения, посвященные 120-летию П.М.Софронова.

В 2019 году (21 февраля) в Досуговом центре Рая Муствеэской волости была открыта фотовыставка «Духовное и культурное наследие. Житие иконописца Пимена», посвященная 120-летию П.М.Софронова.

Инициатор выставки – заведующая Досугового центра Валентина Языкова. Материалы для выставки предоставлены Фёдором Маспановым на основе собранных им в течение 30 лет архивов родственников и друзей Софронова.

Материал подготовил Фёдор Маспанов.

На снимках: часть экспонатов Музея П.Софронова; после освящения обновлённого здания бывшей Тихедаской школы.

Фото автора и А.Захарова.

Публикуется при поддержке Муствеэского волостного правления.

Источник: газета «Peipsirannik/Чудское побережье» N6/2019