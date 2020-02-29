Масленица, рыба, «каракаты»…

29 февраля 2020 г., в этот последний зимний день високосного года, по-настоящему снежный и по-весеннему теплый, в Калласте состоялось народное гуляние, объединившее в себе и Масленицу, и ежегодный традиционный парад самодельных вездеходов-«каракатов», и рыбную ярмарку. Замечательный концерт с участием объединенного фольклорного ансамбля «Былицы» ( г. Тарту) и «Красногорочка» (г. Калласте), горячая ароматная уха из свежей чудской рыбы, игры в снежки – все это создавало неперадаваемую атмосферу смены времён года…

О том, как в Калласте прошли народные гуляния, читайте в мартовском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье».

Фото Фёдора Маспанова















