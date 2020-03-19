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Владимир Золотухин: «Женские истории» – начало арт-галереи «Mellnov Gallery» в Тарту

Четверг, 19 марта 2020

Традиционно перед Международным Тартуским фестивалем «Музыка листопада» наша газета публиковала интервью с главными художниками «МЛ» и знакомила читателей с их творчеством. Поскольку некоммерческая организация «MellnovFest» в период фестивального межсезонья проводит «квартирники» для художников и готовит к открытию арт-галерею, то накануне выставки «Женские истории» мы побеседовали с партнером и первым участником галереи – петербуржским художником, графиком, дизайнером и фотографом Владимиром Золотухиным.

- Владимир, тартуский зритель уже отчасти знаком с Вашим замечательным творчеством по участию в фестивале «Музыка листопада», по подаренным Вами городу и фестивалю картинам. А что Вы можете рассказать о себе?

- Родился 28 ноября 1963 года в Хабаровске. В 1984 году поступил в Дальневосточный Государственный Университет по специальности «Океанология». В 1985 году перевелся на заочное отделение, с 1985 по 1987 работал в море инженером океанологом. В 1987 году приехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) с целью поступления в Художественный ВУЗ. Работал в пожарной охране. В 1989 году поступил в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица), которое окончил в 1998 году. С 1994-го успешно сотрудничал с различными СМИ, как художник, дизайнер и фотограф, и создавал собственные издательские проекты. В 2005 году работал в ОАЭ в журнале «Русские Эмираты». С 2009 по 2012 жил и работал в Доминиканской Республике, как дизайнер журнала и фотограф. В 2013 году вернулся в Санкт-Петербург, продолжал работать дизайнером в СМИ. В 2015 году принял решение полностью сосредоточиться на художественном творчестве и вернуться к активной выставочной деятельности, чему свидетельством — несколько успешных проектов. С 2018 года — член Союза художников Санкт-Петербурга. Участник многих российских и международных выставочных проектов. Работы находятся в частных коллекциях России и зарубежных стран. Член Союза художников Санкт-Петербурга. Член Российского Творческого Союза работников культуры.

- Те картины, которые мы смогли увидеть в 2017 году («Уроки игры на фортепиано. Концерт») и в 2019 году («Кибериада») в Тарту, никого не оставили равнодушным. Что-то очень необычное, завораживающее, философское, яркое. Я не специалист в области живописи, но мне это очень нравится. Расскажите, пожалуйста, о своем удивительном методе написания картин. Как называется? Сколько времени в нём «живёте» и как развивалось это творчество?

- Во-первых, давайте определимся с терминами. «Картинами» в художественной среде принято считать холсты, живопись «маслом» (масляными красками). Увы, у меня нет мастерской, хоть я и являюсь членом Союза художников СПб, и поэтому возможности писать картины маслом серьезно и профессионально пока нет. А любительские действия я всегда отметаю. Я занимаюсь графикой. Это бумага и все материалы, связанные с ней. Тушь, акварель, темпера etc. Мои работы можно назвать рисунками или графическими листами. Чаще всего я называю их просто «работы». Графика – это отдельный вид искусства, все художники владеют приемами рисования в любых материалах, иначе они бы не были художниками, но каждый выбирает себе любимый. Для меня сейчас это черная тушь, перья, темпера, кисточки. Пробую и новые средства графики – сейчас их появилось огромное количество – линеры, рапидографы, специальные карандаши и т.д.
Насчет авторства метода – я не знаю, кто первый научился делать тушь и стал рисовать ею. Наверное, в Китае… хотя и во многих других странах можно найти старинные листы с изображениями тушью. Это было всегда. Другое дело – что рисовать и авторский стиль… У меня началось это увлечение в первом классе средней школы…Нет, рисовал я и раньше, но когда в руки мне попало перо, моя жизнь изменилась. Дело в том, что мама научила меня писать, читать и считать задолго до школы, и мне было скучно на уроках, где остальные старательно выводили палочки в прописях. Тогда я и начал рисовать прямо в тетради. Вот до сих пор и рисую.

- С чего началось Ваше сотрудничество с «Музыкой листопада»?

- Сотрудничество с «МЛ» началось довольно неожиданно. Дело в том, что в студенчестве я посещал наш университетский КСП и даже пытался сочинять песни. Романтика гитарных вечеров и барды со мной всю жизнь. И, когда я узнал об участии в «МЛ» художников, то написал Людмиле и обратился с просьбой об участии. Как автор-исполнитель песен я не мог принять участие – песен я не пишу уже лет 40, на гитаре знаю 4 аккорда, но очень люблю слушать. А атмосфера бардовского фестиваля для меня – это как окунуться в юность…
Людмиле понравились мои работы, и мы договорились о моем участии в фестивале в качестве художника. В 2017 году я привез на фестиваль несколько своих работ, они многим понравились, одна из них была подарена городу. С Тарту у меня связана отдельная история, но я о ней уже рассказывал.
В 2019 году я прочел в сети, что Эстония взяла курс на развитие кибернетики и информационных технологий. И у меня родилась идея подарить новому Тартускому национальному музею Эстонии свою работу «Кибериада». Это триптих, каждый лист которого 50х150 см., собственно, является большой иллюстрацией к любимому мной произведению Станислава Лемма «Киберутопия (Сказки богов)». Работы были сделаны в 2016-17 гг. и впервые выставлены в разрушенной пожаром лютеранской церкви в Санкт-Петербурге (Анненкирхе), где проходил мой проект «Восьмой день творения». Далее этот триптих выставлялся неоднократно на выставках в Санкт-Петербурге. Мне поступало несколько предложений о покупке этих работ. Но когда Людмила предложила мне участвовать в юбилейном фестивале «МЛ» в 2019, я понял, что «Кибериада» поедет в Эстонию.

- Кому принадлежит идея «квартирников» для художников? И как Вы к ней относитесь?

- Идея «квартирных» выставок не нова. Собственно, корни её идут с эпохи Возрождения, тогда, когда в Европе проявился огромный интерес к изобразительному искусству. В каждом уважающем себя дворянском доме была своя частная галерея, и многие современные галереи и музеи изобразительного искусства являются изначально частными коллекциями. В 19-м и в начале 20-го века в Париже был особенный подъем небольших «квартирных» выставок, где пробовали выставляться тогда еще мало известные Тулуз Лотрек, Пикассо, Дали… Квартирник – это прежде всего сигнал о том, что искусство живо и востребовано. В Советском Союзе, когда процветал «соцреализм», если художник работал в другом стиле, ему просто не давали выставляться в официальных выставочных залах, квартирники имели свой вес. Для многих художников тогда это было началом пути в серьёзные западные галереи.
В последнее время «квартирные выставки» стали снова популярны. Вернее – это не настоящие «квартирники», это небольшие камерные галереи, клубы по интересам, где проходят выставки художников. Такая форма подачи художников – неотъемлемая часть художественной жизни.

- Как появился цикл «Женские истории» и как прошла выставка в Санкт-Петербурге?

- Идея серии родилась уже в процессе работы. Дело в том, что Людмила решила сделать мне заказ на 20 работ небольшого формата (не больше 20х30 см). Я стал работать, и – (после второй работы – «Разбитое зеркало») понял, что это – серия, она должна быть единым повествованием. И эта серия – женская. Это о том, что нас, мужчин, всегда выводят на свет женщины… При этом мужчины практически никогда не помогают своим женщинам стать кем-то в социуме. Тут женщина «выгребает» сама. Так получилась серия работ про женщин, о женском. С разрешения Людмилы, я стал по мере их готовности выкладывать в фб. И оказалось, что эти работы очень понравились моей аудитории. За 4 месяца работы над «женскими историями» я понял, как важна для зрителя литературная составляющая. Так, в процессе попытки просто «немного заработать» появилась, на мой взгляд, одна из лучших моих работ на сегодняшний день.
Выставка в Петербурге только подтвердила это. Были выставлены лишь копии работ, которые уже находились в Тарту, но она собрала на открытии более 150 человек. Пришли искусствоведы, арт-критики и блогеры, фотографы и студенты художественных вузов. Я не ожидал такого даже после успеха в фб…

- Что ждёт ваших зрителей в Тарту?

- В Тарту, во-первых, будут выставлены оригиналы. Некоторые питерские искусствоведы и критики даже выразили желание приехать, чтобы увидеть оригиналы. Это, конечно, очень важный момент. Во-вторых, я надеюсь поближе познакомиться с любителями изобразительного искусства в Тарту, постараюсь рассказать немного больше о себе и о своем творчестве…Ну, и – всех гостей ждет фирменное гостеприимство «Музыки листопада» и замечательной хозяйки этого фестиваля Людмилы Месропян. (А также спонсора этого мероприятия – завода «АРАРАТ»)! А главное – в вашем городе открывается новая и очень интересная художественная галерея!

- Каково, на Ваш взгляд, развитие такого проекта в перспективе, его значение для художников, для зрителей?

- Тут нужно прежде всего определиться. Проект выставки серии «Женские истории» – это начало новой арт-галереи в Тарту. Дело в том, что за 10 лет фестиваля «МЛ» у организаторов собралась коллекция художественных произведений, достойная быть основой экспозиции хорошего музея. Я очень горжусь, что публичные действия новой галереи, открывающейся в Тарту на ваших глазах, начинаются именно с экспонирования моей серии графики. Но в коллекции есть и живопись, есть и другие жанры изобразительного искусства… Думаю, что выставки будут проходить регулярно.
Надо сказать, что выставка графики на открытии галереи – смелый шаг в преодолении стереотипов сегодняшнего дня, где для многих собирателей искусства важен именно холст и масляная краска. Надеюсь, фирменным знаком галереи будет прежде всего обращение к смыслам, к тому, что говорит художник, а потом только – какими средствами он это делает.
Что же касается самой серии «Женские истории» – после успешной демонстрации в сети и не менее успешной выставки в Петербурге надеюсь на успех этой серии и в Тарту. Есть планы путешествия этих работ по Европе с экспонированием серии в нескольких городах ЕС.

- Ваши пожелания художникам-участникам квартирников «Музыки листопада» и тартуским зрителям.

- Прежде всего, хочется пожелать много интересных выставок. И пусть новая галерея радует жителей Тарту регулярными вернисажами.

P.S. Место и время проведения открытия новой Тартуской арт-галереи «Mellnov Gallery» будут сообщены дополнительно.

Материал подготовил
Фёдор Маспанов.
На снимках: Владимир Золотухин и Людмила Месропян на выставке в Санкт-Петербурге.
Фото Галины Кожемяченко и Александра Куксинского.
www.peipsirannik.info

 

 

Раздел: Афиша, Важно, Культура, Наша жизнь

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