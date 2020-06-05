Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «чистила» Чудское

Всемирный день окружающей среды Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила на Чудском озере, где приняла участие в ежегодной акции по очистке дна озера от старых рыболовных сетей. Акция проводится Инспекцией окружающей среды с 2006 года, и за это время на берег были извлечены сотни километров сетей, засоряющих акваторию и губящих рыбу.

Участие президента страны в подобной акции говорит о важности решения экологических проблем в регионе Чудского озера. Брошенные браконьерами или унесённые льдом сети наносят колоссальный ущерб рыбным ресурсам, а также создают угрозу для водных транспортных средств.

О том, как прошла акция, читайте в июньском выпуске газеты «Чудское побережье» материал нашего корреспондента, который взял интервью у Президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

На снимках: Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Муствеэском порту; работы по очистке озера.

Фото Фёдора Маспанова

