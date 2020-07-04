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День трёх деревень: Рая, Кюкита и Тихеда

Суббота, 4 июля 2020

Вечером 4 июля на площадке перед Раяским центром досуга собралось много народа – местные жители и гости Причудья вместе отметили день трех деревеньРая, Кюкита и Тихеда. Традиционно этот праздник здесь отмечается в Иванов день по старому календарю – с 6 на 7 июля, но в нынешнем году его отметили на три дня раньше.
Не смотря на ненастную погоду, самодеятельные коллективы показали зажигательную программу и были награждены аплодисментами многочисленной публики.
Репортаж читайте в июльском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N7/2020
Фото Фёдора Маспанова


 

Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Редакция на связи

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