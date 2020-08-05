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Турнир по футболу на Кубок Причудья

Среда, 5 августа 2020

В географической столице Причудья состоялся ежегодный футбольный турнир, который уже несколько десятилетий организовывает и проводит уроженец города Муствеэ, известный в Эстонии и за её пределами деятель спорта, футболист и тренер с большим стажем Осип Скульчус. В этом году турнир был поддержан ассоциацией Футбольный Союз Эстонии (Eesti Jalgpalli Liit)
О том, как проходили футбольные баталии на Муствеэском футбольном поле, читайте в августовском выпуске газеты «Peipsirannik/Чудское побережье» N8/2020.

Фоторепортаж Фёдора Маспанова

Раздел: Важно, Конкурсы, Наша жизнь, Редакция на связи

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