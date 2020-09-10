Александр Суворов: «Мы ходим по воде»

Сухие доки и понтоны BulDok облегчат жизнь лодочникам и сёрфингистам

Для многих прибрежных рыбаков и любителей разного рода водного транспорта нередко возникает проблема обустройства причала у берега реки или озера. Кто-то забивает колья и делает мостки, которые быстро приходят в негодность и ненадежны в эксплуатации; кто-то приобретает пластиковые бочки и скрепляет их самыми хитроумными. В общем, проблема эта известна всем, у кого есть лодка, катер или скутер. И все ломают голову, что бы такое придумать, чтобы можно было удобно подойти к лодке, загрузиться, отчалить и причалить…

Оригинальное и практичное решение предлагает всем желающими фирма BulDok, недавно начавшая работать на рынке Эстонии через своего дилера ABC Tent OÜ. Сухие доки, причалы, мосты и платформы любого размера и конфигурации можно быстро, удобно и надёжно сложить по вашему собственному желанию – так, как обычно складывают лего.

Наш корреспондент побывал на презентации уникальной платформы на воде и побеседовал с представителем фирмы ABC Tent OÜ Александром Суворовым.

– Ваш девиз «Мы ходим по воде» звучит интригующе. Как вы можете прокомментировать это высказывание?

- Не всякий, кто живет у воды, является рыбаком, но каждый хочет «ходить» по воде, как по суше. Если у вас есть лодка и рядом расположен водоём, то, конечно же, вы хотите устроить всё так, чтобы было удобно подойти к водному транспорту, надёжно пришвартоваться. Особенно, если это происходит на поросшем камышом берегу реки или озера, пруда или канала.

- А что надо для того, чтобы каждый человек смог «ходить по воде»?

- Во-первых, надо иметь такую потребность. Если есть лодка около водоёма, то у неё должен быть причал. Каждый раз вытаскивать её на берег неудобно. Чтобы лодка оставалась на плаву и к ней можно было подойти, мы предлагаем модульные понтоны, из которых за короткое время легко складывается мостик или причал любой конфигурации. Решения, которые предлагает наша фирма, облегчают жизнь любого человека, у которого есть водный транспорт.

- А что конкретно можно сделать?

– К примеру, если берег водоёма порос камышом, неровная песчаная или каменистая поверхность, то можно с помощью модульных понтонов благоустроить подход к воде, соорудить платформу. Если у берега глубокая вода, то скутер, лодку и даже катер вы сможете прямо из воды, с помощью лодочного мотора въезжать на так называемый сухой док. И так же с помощью работающего мотора вы сможете легко соскользнуть обратно в воду. Без лебёдок, без трейлеров. На такой платформе можно и просто позагорать, посидеть с удочкой. Это же удобно!

- На каких водоёмах можно использовать модульные понтоны?



- На любых. Это может быть частный пруд, большое озеро и даже море. Зависит от тех задач, которые вы перед собой ставите. У нашей модульной системы практически нет ограничений – всё зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. Платформа на воде также очень удобна для серфингистов.

- Эти модули используются только рыбаками и скутеристами?

- Нет, конечно. К примеру, вы можете соорудить временный мост через канавы в лесу для вывоза дров, переезда канав на технике. Подчёркиваю: размер и тоннаж не ограничены. Можно собирать платформы для проведения мероприятий на воде – сцены для артистов, площадки для проведения юбилеев. Можно сложить на пруду платформу в виде бассейна, по краям которого дорожки, перила и фонари… Нет ограничений для полёта вашей фантазии и желания вкладывать средства в своё благоустройство.

- А каковы общие технические характеристики модульных понтонов и их стоимость?

- Один квадратный метр платформы выдерживает 390 кг. веса. Самая маленькая ячейка (50 на 50 см) выдерживает 98 кг. Если их суммировать, то образуется любой искомый тоннаж. Стоимость одного кв. метра зависит от сложности конфигурации и использования крепежных устройств. Средняя цена – от 190 евро за квадратный метр. Мы подготовим для вас любой вариант.

- Что можете пожелать вашим будущим клиентам?

- Сегодня многие стараются приблизиться к природе, к воде. У людей есть желание и возможности сделать жизнь красивой и удобной. Отдыхайте и на воде красиво, а мы вам поможем. И не только плавать, но и стоять, и ходить по воде!

Наш корр.

На снимках: Александр Суворов демонстрирует преимущества сборных плавучих доков.

Фото Фёдора Маспанова