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Старый Новый год в Причудье – 2021

Среда, 13 января 2021

13 января 2021 г. в Муствеэском культурном центре состоялся концерт женского ансамбля «Родник». Прозвучали песни и стихи рождественской тематики русских и эстонских авторов. От имени участниц руководитель ансамбля Елена Пучкова поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала мира и добра.
В этот раз публика была немногочисленной, но все, кто пришел на концерт, получили удовольствие от рождественской музыки и одарили самодеятельных артистов горячими аплодисментами.
На снимках: ансамбль «Родник» на рождественском концерте в Муствеэском культурном центре.
Фото Фёдора Маспанова


Раздел: Важно, Культура, Наша жизнь, Фоторепортажи

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