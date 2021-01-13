Старый Новый год в Причудье – 2021

13 января 2021 г. в Муствеэском культурном центре состоялся концерт женского ансамбля «Родник». Прозвучали песни и стихи рождественской тематики русских и эстонских авторов. От имени участниц руководитель ансамбля Елена Пучкова поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала мира и добра.

В этот раз публика была немногочисленной, но все, кто пришел на концерт, получили удовольствие от рождественской музыки и одарили самодеятельных артистов горячими аплодисментами.

На снимках: ансамбль «Родник» на рождественском концерте в Муствеэском культурном центре.

Фото Фёдора Маспанова











