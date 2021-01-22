Крещенские «купели» на Чудском

В причудской деревне Лохусуу вот уже несколько лет жители, совместно с православным батюшкой, проводят крещенские купания в проруби. Несмотря на лютый мороз, и в этом году нашлись смельчаки, не побоявшиеся ощутить на себе жесть ледяной воды. Что это – «освящение» или «моржевание» – кому как хочется, тот так и считает. Людям весело, а купальщикам, дай Бог, на пользу!

На снимках: рождественская «купель» на Чудском озере, Лохусуу, 19 января 2021 года.

Фото Анны Веселовой.