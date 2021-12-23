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На Чудском озере порвало лёд

Четверг, 23 декабря 2021

Выход на лёд Чудского озера в ближайшее время не предвидится. В центральной части озера, в районе города Муствеэ сильный ветер порвал лёд и отогнал его от берега на несколько сотен метров.
Вероятнее всего, сдвиги происходили и в других местах. По всему периметру возможны прикрытые снегом ловушки.
По всему озеру со стороны Эстонии объявлена красная зона – полный запрет на выход на данный водоём до особого распоряжения службы погранохраны.

Раздел: Важно, Наша жизнь, Окружающая среда

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