Начиная с 4 января 2022 г. разрешен выход на лёд Чудского, Теплого и Псковского озер на легкомоторных транспортных средствах.

На озёра Криива, Ванику и Парба разрешен выход в пешем порядке.

На озеро Паттина выход запрещен.

Больше информации о правилах выхода на водоёмы и состоянии льда смотрите на сайте Департамента Полиции и Погранохраны:

Politsei.ee

Alates 4. jaanuarist 2022 on lubatud maastikusõidukitega väljumine Peipsi järve jääle

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses püsiva jääkatte moodustumise ja tugevnemisega on alates 4. jaanuarist 2022 lubatud väljumine maastikusõidukitega Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve jääle, Eesti Vabariigile kuuluvale veealale.

Samuti on alates 4. jaanuarist 2022 lubatud jalgsi väljumine Kriiva, Vaniku ja Pabra järve jääle, Eesti Vabariigile

kuuluvale veealale.

Pattina järve jääle väljumine on keelatud.

Rohkem infot: Politsei.ee